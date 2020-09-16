Опасно сочетание: Врачи просят жителей Крыма привиться от гриппа из-за коронавируса

Медики уверяют, что после прививки вероятность заболеть значительно снизится. Фото: Пресс-служба КФУ

Крымские медики призывают население полуострова привиться от гриппа из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, так как сочетание гриппа и COVID-19 может привести к росту количества больных в тяжелом состоянии.

Как сообщил завкафедрой инфекционных болезней Крымского федерального университета Искандер Каримов, медики не исключают возможность развития смешанных вариантов инфекций.

- На данном этапе очень важно вакцинироваться против гриппа, потому что сочетание гриппа и новой коронавирусной инфекции очень тяжелое. Сейчас мы должны исключить хотя бы один негативный фактор, - говорит Каримов. - Надо понимать, что, защищая себя от гриппа, мы минимизируем вероятность тяжелого протекания болезни при встрече с новой коронавирусной инфекцией.

По словам ученого, опасения людей перед вакцинацией являются необоснованными, ведь вакцина против гриппа очень хорошо себя зарекомендовала как в нашем социуме, так и в зарубежном.

- Вероятность поствакцинальных реакций и негативных последствий после вакцинации ничтожно мала по сравнению с теми осложнениями, которые человек может получить в результате заболевания, - добавил Искандер Каримов.

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