Почему в Крыму не работают терминалы и мобильное приложение РНКБ

Перебои в работе банка начались утром 16 сентября Фото: Надежда ДАЦЮК

В работе системы крымского банка РНКБ 16 сентября произошел сбой. Клиенты финучреждения жалуются на невозможность расплатиться банковскими картами, зайти в мобильное приложение и даже снять деньги в банкомате. Платежные терминалы и банкоматы отключены.

- РНКБ сообщает о возможных сбоях в работе устройств (банкоматов, терминалов самообслуживания и платежных терминалов) в среду, 16 сентября, в связи со сбоем в электроснабжении центра обработки данных банка, - заявили КП-Крым в пресс-службе банка.

Полностью восстановить работу инфраструктуры планируют в течение часа.

Мобильное приложение банка не загружается Фото: Надежда ДАЦЮК

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