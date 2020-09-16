Минимущества Крыма и Госкомрегистр прекратили прием граждан

Госкомрегистр и Минимущество из-за распространения коронавируса прекратили прием граждан. Фото: Иван МАКЕЕВ

Госкомитет по госрегистрации и кадастру Крыма, а также Министерство имущественных и земельных отношений республики прекращают прием граждан с 16 сентября из-за эпидемиологической обстановки в регионе.

Все консультации по вопросам имущественного характера, госрегистрации прав на недвижимость и сделок с ним, а также государственного кадастрового учета можно получить по телефонам «горячей линии», через соцсети или по почте.

Телефоны горячей линии Госкомрегистра: (3652) 66-74-00; +7 978 922-93-00; +7 978 228-29-74; +7 978 228-29-70; +7 978 228-30-43.

Почтовый адрес Госкомрегистра: 295001, город Симферополь, улица Крылова, 162.

Адрес электронной почты Госкомрегистра: gkreg@gkreg.rk.gov.ru

Номера «горячих линий» Минимущества Крыма можно узнать по ссылке.

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