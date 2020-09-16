В Крыму на междугородние рейсы за все лето продали больше 2,7 миллионов билетов. Фото: Надежда ДАЦЮК

В Крыму за три месяца лета на междугородние рейсы продали больше 2,7 миллионов билетов. Около 49 тысяч штук пассажиры приобрели через сайт «Билетик онлайн».

- Отметим, что больше всего проездных документов было продано в августе – более 1,1 миллионов штук, - сообщили в пресс-службе госпредприятия «Крымавтотранс».

Также в компании подсчитали количество обращений от пассажиров за лето и начало сентября. Их получилось 248 штук, большая часть из которых состояла из жалоб людей на состояние автобусов и грубость со стороны водителей. 24 сотрудника автостанций «Крымавтотранса» получили дисциплинарные взыскания, а семерых уволили.

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