В Симферополе и Севастополе 17 сентября частично отключат электричество

Свет пропадет временно, на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 сентября в некоторых районах Симферополя и Севастополя исчезнет свет, потому что начнется ремонт электросетей.

Где отключат электроток

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Самокиша, 9/7, 26, 30, 32, 32/22;

ул. Жуковского, 18-24в (чет), 17-33 (нечет);

ул. Луначарского, 2;

ул. Джанкойская, 108-146 (чет), 107-143 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Хрусталева 169,173,177,179,181,183;

пр. Ген. Острякова, 147,153-А;

ул. Партизанская,16;

ул. Частника,2-6,12-20(чет), 21-А,1-27(нечет);

ул. Артиллеристов 22;

ул. Донская, 2,6-38(чет),1-а,1-б,3-21(нечет);

ул Драчука, 25,27;

ул Кавказская, 8,10,5-11(нечет);

ул. Таманская, 6-16(чет),11;

ул.Танкистов, 8-Б,8-44(чет),9-45(нечет);

наб. Назукина, 8-А,7-27(нечет);

21-Б ул. Калича,12,14;

ул. Кирова,34,41;

ул. Куприна,1;

ул. Рубцова, 10,15

село Орловка: ул. Гагарина 2-46(чет)

село Морозовка: пер. Ключевой, 6,5-9; ул. Ключевая,7/1,7/4,7/5,7/6,7/8,6-Б,2-18(чет),3-а,3-17(нечет);

с 13.00 до 17.00

ул. Тараса Шевченко, 27

с 7.00 до 17.00

ул. Нефтяная, 5-15

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