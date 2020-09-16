В Симферополе и Севастополе 17 сентября частично отключат электричество

Свет пропадет временно, на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
17 сентября в некоторых районах Симферополя и Севастополя исчезнет свет, потому что начнется ремонт электросетей.
Где отключат электроток
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Самокиша, 9/7, 26, 30, 32, 32/22;
ул. Жуковского, 18-24в (чет), 17-33 (нечет);
ул. Луначарского, 2;
ул. Джанкойская, 108-146 (чет), 107-143 (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
ул. Хрусталева 169,173,177,179,181,183;
пр. Ген. Острякова, 147,153-А;
ул. Партизанская,16;
ул. Частника,2-6,12-20(чет), 21-А,1-27(нечет);
ул. Артиллеристов 22;
ул. Донская, 2,6-38(чет),1-а,1-б,3-21(нечет);
ул Драчука, 25,27;
ул Кавказская, 8,10,5-11(нечет);
ул. Таманская, 6-16(чет),11;
ул.Танкистов, 8-Б,8-44(чет),9-45(нечет);
наб. Назукина, 8-А,7-27(нечет);
21-Б ул. Калича,12,14;
ул. Кирова,34,41;
ул. Куприна,1;
ул. Рубцова, 10,15
село Орловка: ул. Гагарина 2-46(чет)
село Морозовка: пер. Ключевой, 6,5-9; ул. Ключевая,7/1,7/4,7/5,7/6,7/8,6-Б,2-18(чет),3-а,3-17(нечет);
с 13.00 до 17.00
ул. Тараса Шевченко, 27
с 7.00 до 17.00
ул. Нефтяная, 5-15
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