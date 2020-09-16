На Украине назвали пять причин потери Крыма

Следователи отметили, что в стратегических оборонных документах были сделаны незаконные изменения Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Государственное бюро расследований Украины пришло к выводу, что существует пять причин, по которым Крым вошел в состав России, а украинская армия пришла в негодность.

В пресс-службе ведомства сообщили, что все преступные действия по подрыву боеспособности армии начались еще 8 лет назад и продолжались до 2014 года. также в ведомстве выделили пять основных причин, которые и привели к «потере» Крыма.

Первая - это «преступное сокращение» военных. Состав Вооруженных сил был уменьшен в два раза. Вторая причина заключается в том, что на Украине штатная численность военкоматов также сократилась. Третью причину в ведомстве объяснили уничтожением систем противовоздушной обороны в Крыму, ведь их передали в подчинение Военно-морских сил страны, которые затем «перешли на сторону врага». Заключительной причиной перехода республики в состав РФ в ведомстве называют игнорирование мер по реагированию на внешние угрозы.

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