Погода в Крыму на 17 сентября: без осадков и тепло до +30

Вода в море еще не остыла. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 сентября в западных, центральных и южных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность, в силе и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 28…30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем до 30°.

В Керчи малооблачно. Ветер восточный, северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

Температура воды в Черном море не опускается ниже + 23°.

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