Жители Симферополя удивились вышедшему из берегов Салгиру

В Салгире неожиданно для местных жителей Симферополя поднялся уровень воды. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В соцсетях набирает популярность видео вышедшего из берегов Салгира. Местные жители удивились – в столь засушливый период уровень реки поднялся очень неожиданно. Откуда столько воды при ее дефиците, объяснил ForPost.

Незатейливый ответ на множество вопросов местных жителей лежал на поверхности: оказывается, ночью в южной части Симферополя – напротив Петровской балки – сбросили огромный объем воды. ГУП РК «Вода Крыма» факт подтвердили.

- Сбрасывалась вода с промывки фильтров на очистных сооружениях — все в рамках технологического процесса, в штатном режиме, - объяснили в пресс-службе предприятия.

Вреда от такой воды никому не будет, но использовать ее нельзя, подчеркнул руководителя общественной организации «Экология и мир», президента Крымской академии наук Виктора Тарасенко.

- После сброса в реку все обычно уходит в почву, - подытожил ученый.

Напомним, крымские власти из-за засухи перевели в сентябре жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов и еще 39 населенных пунктов региона на почасовую подачу воды. Во многих дворах многоквартирных домов и частных секторах установили баки для воды на этот период.

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