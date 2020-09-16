В Крыму против гриппа привьют 60% населения

Привить от гриппа планируют 60% жителей Крыма. Фото: Иван МАКЕЕВ

Привить от гриппа планируют 60% жителей Крыма, из которых 230 тысяч – дети. Всего по Крыму вакцинируют 1 миллион 115 тысяч человек. Препараты против гриппа уже распространили по поликлиникам.

- Может быть, повышенный иммунитет от гриппа будет способствовать тому, что наши граждане будут совсем не болеть коронавирусом, а если и будут болеть, то в легкой форме, - объяснил главный врач ГБУЗ РК «Центр медицинской профилактики» Владимир Мещеряков, слова которого приводит Крым 24.

Иммунитет к гриппу появится после 2-4 недель после вакцинации. Он обезопасит всех привитых от осложнений, уточнил Мещеряков.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50