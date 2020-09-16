Крымчанка может представить Россию на конкурсе «Детское Евровидение»

София Кирсенко. Фото: vk.com

12-летняя жительница Симферополя София Кирсенко стала финалистом российского национального отборочного тура конкурса песен «Детское Евровидение».

Как сообщили в управлении информационной политики Крыма, девочка участвовала в полуфинале, который прошел в Москве в Академии Игоря Крутого. Больше 100 детей подали заявки на участие в отборочном туре, в результате поучаствовали 39 конкурсантов из разных регионов страны.

За Софию Кирсенко можно проголосовать по ссылке http://vote.jesc-russia.com до 24 сентября, а финал отбора пройдет 25 сентября в Москве. Победителя-финалиста выберут зрители и жюри (50/50).

Международный конкурс «Детское Евровидение» пройдет в формате телемоста 29 ноября 2020 года в Польше.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50