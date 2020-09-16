Жители Крыма могут сдать тест на коронавирус в пяти лабораториях

Сдать тесты могут все желающие. Фото: Михаил ПАТЛИС

Сегодня в Крыму работает пять лабораторий, где проводят тесты на коронавирус. Три из них – федеральные, сообщила Наталья Пеньковская, руководитель местного Роспотребнадзора.

Наличие таких лабораторий позволило обследовать на covid-19 больше 283 тысяч жителей Крыма.

- Мы начинали с одной федеральной лаборатории. Сегодня у нас работают три федеральных лаборатории, две лаборатории системы здравоохранения, четыре медицинских организации, которые отбирают материал и отправляют в аккредитованные лаборатории на материк, – заявила Пеньковская, отметив, что показатель обследований в республике составляет 223,2 на 100 тысяч населения.

Более того, раньше в Крыму на коронавирус обследовали либо больных, либо контактировавших с ними. Теперь ведется и скрининг здоровых лиц, и всех желающих.

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