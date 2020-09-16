Жителям Крыма запретили навещать в больницах своих родственников

Больницы Крыма продолжают работать в режиме некоторых ограничений.

До 15 октября жители Крыма не могут посещать своих близких, которые проходят лечение в больницах. Причина проста – пандемия коронавируса.

Как говорится в Указе главы РК о действии режима повышенной готовности, запрет на посещение распространяется также на воспитанников детдомов и интернатов.

Более того, до 15 октября организации соцобслуживания и учреждения для детей-сирот продолжат работать в режиме полной изоляции, а смены их сотрудников будут длиться по 14 дней.

Следует заметить, что ранее до окончания режима повышенной готовности в Крыму была полностью приостановлена диспансеризация населения. Тем не менее, для сирот и усыновленных детей было сделано исключение.

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