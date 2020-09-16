Семь членов Хизб ут-Тахрир получили до 20 лет в колонии

Фото: Архив "КП"

Семь членов запрещенной в РФ организации Хизб ут-Тахрир признаны виновными в том, что они организовали террористическую ячейку в Бахчисарае. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Так, члены группировки получили от 13 до 19 годов лишения свободы. Осужденные будут находиться в колонии строгого режима. Еще одного фигуранта дела признали виновным, но освободили из зала суда, поскольку он имел право на реабилитацию.

Членов запрещенной организации признали виновными в участии деятельности террористической организации (часть 1 статьи 205.5 УК РФ), публичных призывах к терроризму (части 2 статьи 205.2 УК РФ), а также в действиях, направленных на насильственный захват власти.

По материалам дела, осужденные в 2016-2017 годах распространяли идеи терроризма среди жителей Бахчисарая и проводили другие мероприятия, которые противоречат Конституции РФ.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50