Как в Крыму обеспечить себя водой без штрафов и вреда окружающей среде

Крымские эксперты рассказали, как без штрафов и вреда окружающей среде обеспечить себя водой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Проблему острой нехватки воды жители Крыма пытаются решить своими силами. Многие задумываются о собственном колодце во дворе. Казалось бы, задача – пробурить скважину – проста, но даже в ней нашлись подводные камни.

Лицензионных скважин в регионе больше 1,5 тысяч. Но тех, кому закон не писан, не меньше. Так, в Советском районе специалисты Минэкологии Крыма нашли несколько нелегальных колодцев, хозяевам которых выписали штраф.

У себя во дворе пробурить скважину можно, но хозяева обязаны пользоваться водой самим, а не выставлять ее на продажу. Объем добычи не должен превышать 100 кубометров в сутки. Но из горизонта запрещено добывать питьевую воду.

- Если в данном, допустим, селе или сельском населенном пункте горизонт используется для водоснабжения населения, брать оттуда воду запрещается. То есть, надо использовать либо верховодку, либо другие нижележащие водоносные горизонты, - объяснил замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Алексей Яценко, слова которого приводит Крым 24.

Для создания колодца, конечно, нужна лицензия. Ее можно получить в Минприроде Крыма. Там же специалисты подробно расскажут и покажут, как без вреда для окружающей среды пробурить скважину. Владельцев нелегальных колодцев беспощадно штрафуют: обычных граждан – от 3 до 5 тысяч рублей, должностных – от 30 до 50 тысяч рублей, а юридических – от 800 тысяч до миллиона рублей.

Со временем вода в скважине может стать для питья непригодной и даже нанести вред почве.

- Когда мы много отбираем из скважин большие объемы, образуется так называемая депрессионная воронка, которая заполняется соленой водой, - уточнила заведующая кафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ, кандидат географических наук Татьяна Бобра.

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