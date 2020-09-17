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Температура в Крыму в Черном море 17 сентября 2020

Температура в Крыму в Черном море 17 сентября 2020: самая теплая вода сейчас в Ялте
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Самая теплая вода сейчас в Ялте - 25 градусов.

Самая теплая вода сейчас в Ялте - 25 градусов.

Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самая теплая вода на юге полуострова сейчас в Ялте – 25 градусов. На градус холоднее в районе Карадага, Севастополя, Феодосии и Алушты – 24 градуса.

Особых температурных изменений синоптики не наблюдают на западном побережье Крыма. И в Черноморском, и в Евпатории температура морской воды по-прежнему 23 градуса.

На восточном побережье региона самая теплая вода в Азовском море – 24 градуса. В Керченском проливе вода на градус прохладнее – 23 градуса.

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