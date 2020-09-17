Аэропорт «Симферополь» возглавил топ-10 самых красивых в России

Международный аэропорт «Симферополь» имени Ивана Айвазовского. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Итоги опроса в соцсетях показали, что рейтинг самых впечатляющих аэропортов России возглавил крымский - имени Ивана Айвазовского.

- Более половины опрошенных считает международный аэропорт «Симферополь» имени Ивана Айвазовского самым впечатляющим, безопасным и современным, - сообщили эксперты российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. - Другим путешественникам по душе «Шереметьево» в Москве. «Бронза» у международного аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге.

Топ-10 самых красивых международных аэропортов в нашей стране (итоги опроса пользователей соцсетей):

«Симферополь» имени Ивана Айвазовского в Крыму, 57.06%

«Шереметьево» в Москве, 11.66%

«Пулково» в Санкт-Петербурге, 9.82%

«Кольцово» в Екатеринбурге, 4.91%

«Курумоч» в Самаре, 4.91%

имени Габдуллы Тукая в Казани, 4.29%

«Платов» в Ростове-на-Дону, 3.68%

«Гурмак» в Волгограде, 1.84%

«Стригино» в Нижнем Новгороде, 1.23%

«Красноярск», 0.61%

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