В Крыму священник из Москвы сорвался со скалы вместе с внуком

ЧП произошло вечером. Фото: ГКУ ЦГЗ г. Севастополя.

Клирик храма святителя Мирликийского в Хамовниках города Москвы Александр Шумский и его семилетний внук сорвались со скалы на территории «Херсонеса Таврического».

ЧП произошло вечером 16 сентября. Приехав на место спасатели выяснили, что мужчина и ребенок упали с высоты пяти метров. Мужчина от полученных травм скончался на месте, ребенок в бессознательном состоянии был направлен в больницу Севастополя.

- Семья приехала в Крым из Москвы. С родственниками пострадавших людей работают психологи. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили КП-Крым спасатели.

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