В Гагаринском парке заметили ярких попугаев-неразлучников

Фото: Татьяна Величко

В Гагаринском парке заметили разноцветных и ярких попугаев, которые прогуливались по лужайкам. Фото птиц опубликовали пользователи соцсети «Вконтакте».

- Утром прошлись по парку набраться сил и вдохновения. И в траве, вот так спокойно, гуляют зеленые и голубенькие попугайчики, - написала автор фото Татьяна Величко.

Позже птичек спугнула ворона, и они разлетелись, передает слова подписчицы Крымское информационное агентство.

Оказалось, что в объектив внимательной жительницы Симферополя попали попугаи-неразлучники. Они поселились в Гагаринском парке в сентябре 2018 года.

Сотрудники установили открытые клетки, куда птички могут прилетать на ночевку в теплое время года. Зимой неразлучников поселяют в теплое помещение.

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