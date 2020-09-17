«Силы на исходе»: Африканские пираты угрожают расстрелять пленных из Крыма

Русские моряки пытались отбить судно при ночном штурме. Но против автоматов с голыми руками не пойдешь Фото: семейный архив семьи Перфильевых

В ночь с 8 на 9 мая 2020 года африканские пираты атаковали судно RIO MITONG, находящееся на корабельной стоянке. Экипаж дал бой пиратам, но последним все же удалось захватить двух заложников, среди которых был крымчанин.

Двигаясь в сторону континента, преступники заметили еще одно судно - DJIBLOHO, на которое они также напали. Были захвачены еще трое человек, среди которых было двое крымчан.

Один моряк – Алексей Перфильев - был ранен в ногу. Все заложники были доставлены в лагерь пиратов в районе Экваториальной Гвинеи.

Условие пиратов очевидно – деньги. Однако прошло уже 4 месяца, а средства переданы не были, и нервы африканских злоумышленников на исходе.

Пленным разрешают звонить родственникам, чтобы те как можно быстрее собрали и передали пиратам деньги.

- Практически не кормят. Дают только фасоль, и то один раз в день. Воду добываем из вырытого колодца и, если повезет, собираем дождевую воду, - передает слова пленного моряка Алексея Перфильева его жена Ирина в интервью КП-Севастополь.

По словам Алексея, их охраняют по 2-3 человека с оружием, вдали от самого лагеря. Здоровье у всех ухудшается, пираты постоянно нервничают и часто бьют.

Последний раз на встречу с пиратами компания-судовладельца направлялась 14 июля. Однако курьера вместе с выкупом за пленных моряков, задержали власти Нигерии и заключили под стражу без дальнейших объяснений.

- После задержания курьера дело застопорилось, - подчеркивает Ирина. – Куда мы только не обращались, и в МИД, и в Следственный комитет, и в ФСБ, даже президенту писали, везде говорится одно – «Держим ситуацию под контролем. Власти Экваториальной Гвинеи ведут переговоры».

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