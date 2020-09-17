В Крыму планируют газифицировать 11 сел

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В Крыму планируют провести газ в 11 сел. Как сообщил министр топлива и энергетики РК Евгений Рукавишников, в республике реализуется программа газификации до 2022 года. Будет использовано около 20 миллиардов рублей.

- Половина суммы - магистральные сети высокого давления, а другая половина – на распределительные сети поселковые. Всего по этой программе у нас 11 сел. Мы уже в четырех запустили газ за полтора месяца. Остается у нас еще семь в Бахчисарайском и Кировском районах, - передает слова Евгения Рукавишникова «Крымская газета».

По его словам, голубое топливо также подведут в село Красносельское Черноморского района, село Октябрьское Советского района, Харитоновка.

Недавно первый дом к сети газоснабжения подключили в селе Демьяновка Симферопольского района.

По оценке министра, жителям села пришлось бы отдать колоссальную сумму для строительства газопровода, если бы они жили на материковой части России. Крым же в этом плане находится в исключительном положении – села газифицируют за бюджетные деньги.

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