Замглавы администрации Кировского района попался на взятке

Размер взятки составлял 100 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму возбудили уголовное дело против заместителя главы администрации Кировского района. Чиновника обвиняют в получении взятки в 100 тысяч рублей от коммерческой фирмы, сообщили в пресс-службе Следкома по РК и Севастополю.

Мужчине предъявили обвинение сразу по двум статьям - «получение взятки» и «покушение на преступление». Также уголовное дело завели и на его знакомого, которому поручили передать то самое денежное вознаграждение для замглавы.

Чиновник находился со своим доверенным лицом в дружеских отношениях, поэтому тот без сомнений получил взятку в 100 тысяч рублей от представителя коммерческой структуры.

Это было сделано для дальнейшего решения вопроса о ненаправлении в органы ФАС уведомления о включении фирмы в реестр недобросовестных подрядчиков, уточнили в пресс-службе СК.

Но правоохранительные органы задержали двух подельников до того, как они довели дело до конца. Сейчас оба находятся под домашним арестом.

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