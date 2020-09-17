Украинец хотел незаконно вывезти из Крыма больше 70 тысяч долларов

Фото: Архив "КП"

Украинец пытался вывезти из Крыма 71 тысячу долларов незаконным путем. Нарушитель не указал в таможенной декларации, что перевозит деньги, и не сообщил об этом во время досмотра.

- Гражданин Украины пытался незаконно переместить через таможенную границу ЕАЭС 71 тысячу долларов США в дорожной сумке среди иных вещей, находящихся в салоне автомобиля, - передает «Крым 24» слова пресс-службы Крымской таможни.

Через границу нельзя перевозить сумму, превышающую 10 тысяч долларов, поэтому таможенники изъяли 61 тысячу долларов и направили на исследование.

Пока что проводится следствие, уголовное дело не возбуждено.

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