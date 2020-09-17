В Симферополе и Севастополе 18 сентября частично отключат электричество

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света из-за ремонта электросетей.

Где отключат электричество

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Ростовская, 25

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Партизанская,16;

ул. Частника,2-6,12-20(чет),21-А,1-27(нечет);

ул. Артиллеристов 22;

ул. Донская 2,6-38(чет),1-а,1-б,3-21(нечет);

ул. Драчука 25,27;

ул. Кавказская 8,10,5-11(нечет);

ул. Таманская 6-16(чет),11;

ул. Танкистов 8-Б,8-44(чет),9-45(нечет);

наб. Назукина,8-А,7-27(нечет), 21-Б

ул. Калича,12,14;

ул. Кирова,34,41;

ул. Куприна,1;

ул. Рубцова 10,15

село Орловка: ул. Гагарина 2-46(чет)

поселок Инкерман ул. Ростовская 26,28,40-58(чет),17-33(нечет); ул. Таганрогская 20,22,24,26,33-47(нечет)

с 13.00 до 15.00

пр. Победы 76-84,

ул. Ревякина,101.

с 7.00 до 17.00

ул. Нефтяная 5-15

с 8.00 до 17.00

ул. Генерала Мельника 17;

пр. Победы 50-А,50,52,56,58,60,62,68,70,72,74

село Передовое: ул. Хромченко 3-11(нечет),6-16(чет),42-48(чет),56; ул. КСП «Красный Октябрь» уч.24, (гр. Толстов И.И.)

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