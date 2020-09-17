В Симферополе и Севастополе 18 сентября частично отключат электричество

Свет пропадет на время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
18 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света из-за ремонта электросетей.
Где отключат электричество
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Ростовская, 25
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
ул. Партизанская,16;
ул. Частника,2-6,12-20(чет),21-А,1-27(нечет);
ул. Артиллеристов 22;
ул. Донская 2,6-38(чет),1-а,1-б,3-21(нечет);
ул. Драчука 25,27;
ул. Кавказская 8,10,5-11(нечет);
ул. Таманская 6-16(чет),11;
ул. Танкистов 8-Б,8-44(чет),9-45(нечет);
наб. Назукина,8-А,7-27(нечет), 21-Б
ул. Калича,12,14;
ул. Кирова,34,41;
ул. Куприна,1;
ул. Рубцова 10,15
село Орловка: ул. Гагарина 2-46(чет)
поселок Инкерман ул. Ростовская 26,28,40-58(чет),17-33(нечет); ул. Таганрогская 20,22,24,26,33-47(нечет)
с 13.00 до 15.00
пр. Победы 76-84,
ул. Ревякина,101.
с 7.00 до 17.00
ул. Нефтяная 5-15
с 8.00 до 17.00
ул. Генерала Мельника 17;
пр. Победы 50-А,50,52,56,58,60,62,68,70,72,74
село Передовое: ул. Хромченко 3-11(нечет),6-16(чет),42-48(чет),56; ул. КСП «Красный Октябрь» уч.24, (гр. Толстов И.И.)
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