Температура в Крыму в Черном море 18 сентября 2020

Самое теплое море на юге Крыма в Ялте – 25 градусов. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самую холодную температуру морской воды на юге региона синоптики отмечают в Феодосии – 23 градуса. Чуть теплее в районе Карадага и Севастополя – 24 градуса. Самое теплое море в Ялте – 25 градусов.

На западном побережье особых температурных изменений нет. И в Евпатории, и в Черноморском морская вода сохраняет свои 23 градуса.

На восточном берегу Крыма море стало холоднее. В Азовском море температура упала до 23 градусов, в Керченском проливе – до 22 градусов.

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