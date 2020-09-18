Погода в Крыму на 18 сентября: переменная облачность и тепло до +27

Когда море штормит, то нужно соблюдать осторожность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 сентября на большей части Крымского полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность, действует и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 25…27°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный до 15 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный до 20 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.

В Керчи переменная облачность. Ветер западный, северо-западный ночью до 11 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

Температура воды в Черном море до + 25°.

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