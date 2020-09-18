Рэперу Басте снова разрешили въезд на Украину

Фото: Архив "КП"

Российского рэп-музыканта Басту (Василия Вакуленко) исключили из "черного списка". Теперь он может въезжать на Украину беспрепятственно, сообщили в министерство культуры и информационной политики страны.

"В министерство поступило письмо Службы безопасности Украины о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключения из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко", - заявили в украинском Минкульте.

В ведомстве заявили, что Баста перестал быть угрозой нацбезопасности с 16 сентября.

Напомним, что музыканту запретили въезд на Украину в 2017 года.

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