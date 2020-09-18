Безответственность жителей Крыма может усугубить эпидемиологическую ситуацию

Пока не будет контролироваться соблюдение мер безопасности, в Крыму на осознанность рассчитывать нечего. Фото: Архив "КП"

Второй волны коронавируса ждать не надо – она уже накрыла регион. Стоит задумать о своей безопасности и безопасности других, но жители Крыма начнут соблюдать меры только после ужесточения контроля республиканских властей.

- Мы с вами сейчас выйдем на центральную улицу города и посмотрим, сколько заведений переполнено. Пока мы не начнем показывать, кроме пряника, еще и кнут – люди не поменяются, - подчеркнул директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко, слова которого приводит Крым 24.

По его словам, ситуация находится под контролем, но безответственность людей способна ее усугубить.

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