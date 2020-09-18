Названы города Крыма, где туристы тратят больше всего денег

Верхушку топа самых расточительных курортов возглавила Ялта Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Солнце, море и много летних соблазнов, на которые нужно потратить кругленькую сумму. Во время курортного сезона кошельки отдыхающих пустеют со скоростью света, но в некоторых городах это происходит намного быстрее.

Согласно опросу российского сервиса бронирования Tvil.ru, большинство туристов (21.67%) тратят внушительные суммы денег в городе счастья - Ялте. Другие же путешественники (20%) больше всего потратили на отдыхе этим летом в Евпатории, а почетное третье место занял город Сочи (11.67 %).

Также в десятку самых расточительных городов среди местных туристов вошли Санкт-Петербург (11.67%), Анапа (8.33%), Севастополь (8.33%), Казань (5%), Калининградская область (6.67%), Башкирия (5%) и Алтайский край (1.67%).

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