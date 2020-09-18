Для погорельцев керченской многоэтажки купят квартиры в маневренном фонде. Фото: Сергей Бороздин / Facebook

На встрече с застройщиками жилого фонда в администрации Керчи власти обсуждали покупку квартир для погорельцев из дома №93 по улице Кирова. 33 пострадавших попросили временную жилплощадь, а семь других решили самостоятельно купить квартиру.

- Все жилые помещения обязательно должны быть сданы в эксплуатацию отвечать всем санитарно-техническим требованиям, быть пригодными для проживания, оборудованными сантехническими приборами, - подчеркнул мэр города Сергей Бороздин, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

Он также добавил, что застройщики должны в скором времени предложить стоимость одного квадратного метра жилплощади в новостройках, а также проинформировать, есть ли свободные квартиры, отвечающие всем санитарно-техническим требованиям.

Напомним, из-за взрыва бытового газа в одной из многоэтажек Керчи произошел пожар вечером 26 августа. Во время происшествия пострадала женщина – ее с 60% ожогов тела увезли в больницу, где она скончалась спустя пару дней. Подъезд, в котором произошла трагедия, признали аварийным, а жителей этого подъезда расселили в санатории и хостелы. Власти Крыма обещали обеспечить погорельцев квартирами.

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