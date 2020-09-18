Какая погода ждет жителей Крыма в ближайшие три дня

Жителям и гостям Крыма стоит быть готовыми к кратковременным дождям с грозами. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителям и гостям Крыма стоит быть готовыми к кратковременным дождям с грозами. На юге полуострова усилится ветер до 20 метров в секунду. Столбик термометра днем поднимется до 25-30 градусов, ночью опустится до 12-17 градусов.

По данным крымского гидрометцентра, в Симферополе 18 сентября ждать переменной облачности без осадков. Ночью столбик термометра покажет 13-15 градусов, днем – 25-27 градусов.

Выходные в крымской столице пройдут без осадков. Днем температура воздуха составит 21-23 градуса, ночью – 7-9 градусов.

В Севастополе 18 сентября будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью температура опустится до 15-17 градусов, днем поднимется до 24-26 градусов.

Выходные также не принесут в прибрежный город осадков. Ночью 19 сентября столбик термометра покажет 12-14 градусов, днем – 20-22 градуса. 20 сентября температура на градус-два снизится: днем воздух прогреется до 18-20 градусов, ночью – 10-12 градусов.

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