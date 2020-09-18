Россия требует от США объяснений по поводу поддержки террористов в Крыму

Здание посольства России в Вашингтоне Фото: Архив "КП"

Американский телеканал NBC выпустил репортаж, в котором говорится о поддержке «украинских подразделений» в Крыму со стороны Штатов.

Посольство России в США сообщило, что появились данные о том, что американские силы причастны к деятельности «службы безопасности Украины», которая якобы «сражается с российскими войсками в Крыму.

Российское посольство предположило, что американские деятели помогают организовать террористические акты на территории России.

- Если это правда (а не географическая близорукость канала), мы требуем, чтобы американская сторона разъяснила, способствовал ли Вашингтон прямо или косвенно СБУ в организации террористических атак против жителей Крыма, - говорится в сообщении посольства РФ в соцсетях.

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