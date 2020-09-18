Почему здесь: в Керчи будут снимать фильм о Сирии

В Керчи будут снимать фильм про Сирию. Фото: Новости Керчь Крым Россия / ВКонтакте

В соцсетях набирает популярность пост о съемках фильма в Керчи. Площадка раскинулась на улице Буденного.

- Сегодня в городе начались съемки фильма про Сирию, - сообщил автор поста.

Комментаторы принялись шутить на эту тему. Некоторые вопрошают, почему про Сирию снимают в Керчи, другие же считают, что в городе можно снять фильм не только про Сирию, но и какой-нибудь ужастик.

- В нашем городе почти весь фильм снять можно, - смеется местная жительница.

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