Почему здесь: в Керчи будут снимать фильм о Сирии

В Керчи будут снимать фильм про Сирию. Фото: Новости Керчь Крым Россия / ВКонтакте
В соцсетях набирает популярность пост о съемках фильма в Керчи. Площадка раскинулась на улице Буденного.
- Сегодня в городе начались съемки фильма про Сирию, - сообщил автор поста.
Комментаторы принялись шутить на эту тему. Некоторые вопрошают, почему про Сирию снимают в Керчи, другие же считают, что в городе можно снять фильм не только про Сирию, но и какой-нибудь ужастик.
- В нашем городе почти весь фильм снять можно, - смеется местная жительница.
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