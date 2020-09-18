Забор воды с водохранилищ Симферополя продолжают уменьшать. Фото: Михаил ПАТЛИС

С водохранилищ, питающих Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы, продолжают постепенно снижать забор воды. За сутки со всех водохранилищ получили всего 75 тысяч кубометров.

- Мы имеем на сегодня в Аянском 1,359 миллиона кубометров, в Симферопольском – 6,13 миллиона кубометров, а в Партизанах уже меньше шести миллионов – 5,952 миллиона кубометров. Это не позволяет нам поднять столько, сколько хотелось бы, - объяснил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов на совещании по ситуации с водоснабжением.

Но при этом, по словам Баженова, общий объем подаваемой воды пока не сократился – нехватку возмещают забором воды из скважин.

- 49,5 тысячи кубометров артезианской воды мы перекачали, - подчеркнул гендиректор госпредприятия.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50