За сутки в Крыму коронавирусом заразилось 79 человек

В Крыму за сутки коронавирусом заболело 79 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заразилось 79 человек. Из них 59 самостоятельно обратились к врачу, почувствовав себя хуже. 16 нашли среди контактных лиц по ранее зарегистрированным случаям, еще четырех – при скрининге здорового населения.

- Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3573 случая новой коронавирусной инфекции. 94 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними. 2717 случаев выявлено при обращении за медпомощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 638 – при лабораторном скрининге здоровых лиц, - сообщил в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов.

С начала пандемии успешно перенесли болезнь 2276 человек, умерло – 46 человек. В лабораториях за сутки сделали 3335 тестов.

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