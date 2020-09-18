В Крым с материка на помощь больным COVID-19 приедет свыше 70 медиков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С материка в Крым приедут больше 70 медработников для борьбы с коронавирусом. Большую часть из них отправят работать в новый корпус республиканской больницы имени Семашко.

- Мы рассматривали всегда больницу Семашко как резерв на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. Для этого там было предусмотрено 450 коек, все они с подводкой кислорода, - сообщил во время онлайн-конференции замминистра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.

Он добавил, что с таким количеством кадров оказание помощи в больнице активизируется на полную мощь.

- На этой неделе нам протянуло руку помощи Федеральное медико-биологическое агентство. Первые 28 человек пребывают на территорию РК сегодня завтра, на этих выходных, - уточнил Лясковский.

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