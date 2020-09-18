В пожаре на ферме в Черноморском районе погибла сотня свиней

В пожаре на ферме Черноморского района погибла сотня свиней.

В селе под Черноморским в пожаре на ферме погибли свиньи. Трагедия произошла поздней ночью.

Сообщение о том, что в селе Красноярское горит крыша сельхоз постройки, в пожарную службу пришло в 02.11. На место происшествия оперативно выехала дежурившая бригада.

Пожар на площади в 500 квадратных метров тушили около 4 часов. Из горящего строения вынесли газовый баллон, чтобы не последовало взрыва. Спасти не удалось 100 голов свиней, огонь также уничтожил 50 тонн зерна.

Причины возгорания пока неизвестны, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

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