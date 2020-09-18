Холодные выходные не принесут Крыму долгожданную воду

Засуха привела к введению почасовой подачи воды в центральной части Крыма. Фото: Михаил ПАТЛИС

Холодный фронт, который идет на Крым, принести в республику только кратковременное похолодание. Ждать, что эти выходные изменят ситуацию с засухой и пополнят водохранилища – не приходится.

- К сожалению, полуостров окажется без осадков. Даже если бы этот фронт принес дожди с грозами, то вся вода ушла бы в корневую систему природы, водохранилища бы не наполнились, говорит климатолог Владимир Рябов.

Прогнозы ученого неутешительны. По его подсчетам, в этом году на полуострове выпало в два с половиной раза меньше необходимых осадков.

Для восстановления водного баланса необходимо получить более 500 миллиметров осадков за зимний период, что является годовой нормой для Крыма.

Как сообщают в пресс-службе Крымского федерального университета, похожая засуха вна полуострове наблюдалась больше 20 лет назад.

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