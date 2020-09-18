МЧС Крыма предупреждает граждан о резком похолодании на выходных

МЧС просит быть внимательнее на воде. Фото: Архив "КП".

На этих выходных - 19 и 20 сентября - в Крыму ожидается резкое похолодание. Температура воздуха понизится на 8-10 градусов.

По прогнозам синоптиков, минимальные температуры воздуха ожидаются на уровне +5…+10 градусов, на побережье до +15 градусов. Максимальные температуры будут от +18 до +23.

В крымском главке МЧС предупреждают, что при таких погодных условиях возникает риск происшествий на водоемах, а также аварий на маломерных судах в Черном и Азовском морях. Крымчан просят быть осторожными.

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