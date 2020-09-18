В Крыму из-за неурожая ожидается рост цен на фрукты и овощи. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Осень принесет в Крым не только холода, дожди и слякоть, но и рост стоимости продуктов. Так, повысятся цены на сельхозпродукцию. Причем подорожание, по сравнению с прошлым годом, будет более ощутимым, сообщает ForPost.

- Впервые за четыре года текущий год оказался неблагоприятным как для овощей, так и для фруктов. Это означает, что до весны следующего года цены на овощи и фрукты будут держаться на более высоком уровне, чем в прошлом году, - объяснил заведующий лабораторией экономической диагностики предприятий АПК и анализа рыночной конъюнктуры КФУ Геннадий Макуха.

Подорожание больше всего коснется фруктов. Цена на овощи же может снизиться, поскольку сейчас идет уборка урожая, но рассчитывать на глобальное падение стоимости не стоит.

Свинину можно купить по стоимости на 2% ниже, чем была раньше. Говядина же своей цене не изменяет.

- Подорожание по импорту стоит ожидать из-за курса рубля не в нашу пользу, для экспортеров выгодно, но не для нас, - подчеркнул Макуха.

По словам замминистра промышленной политики Крыма Яна Латышева, причин взвинчивать цены на продукты нет, но небольшое повышение все же будет.

- Безусловно, ежегодное сезонное повышение цен ожидается с постепенным уменьшением запасов овощей и фруктов у товаропроизводителей в опте и рознице, - уточнил он.

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