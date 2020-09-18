На озере в Евпатории всплыли муляжи человеческих тел

Фото: «Инцидент Крым»/vk.com

Странная картина предстала перед жителями западного Крыма. В социальных сетях появились фотографии, на которых видно, как в крымском водоеме лежат объекты, похожие на человеческие тела, завернутые в пакеты.

Многие пользователи сразу написали, что это озеро славится плохой репутацией. Встречались варианты о расправах в этом месте над людьми в 90-х и о проделках бандитов.

Все прояснила одна подписчица группы «Инцидент Крым». Она написала в комментарии к посту, что это всего-навсего муляж.

- Инсталляция трупов, которую не убрали после мероприятия. Я серьезно, - объяснила подписчица.

Фото: «Инцидент Крым»/vk.com

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