Крымская налоговая начнет обслуживать людей только по предварительной записи. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Крымское управление Федеральной налоговой службы будет обслуживать людей только по предварительной записи. Такие меры вводятся из-за нестабильной эпидемиологической обстановки.

- УФНС России по РК с 21 сентября 2020 года и до особого распоряжения прием и обслуживание налогоплательщиков во всех крымских инспекциях будет осуществлять исключительно по предварительной записи посредством интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию», - сообщили в пресс-службе управления.

Записать на прием можно не только на официальном сайте налоговой, но и по телефону.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом крымское отделение УФНС России, как и другие организации, весной этого года обслуживало людей дистанционно.

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