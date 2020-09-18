В ялтинском особняке пройдет показ мод

Фото: Крымская неделя мод

Крымская неделя моды продолжится на территории старинного особняка в Ялте. Показ дизайнерской брендовой одежды пройдет 20 сентября в ресторане «Modus» на территории отеля Pallasa.

Зрители увидят брендовую одежду от 13 известных российских и мировых марок. Можно будет увидеть наряды Katerina Malina, Seyana, Anastasia Silantyeva, Masha Siluyanova, Mila Win, Катерина Покровская, Кристина Тякэ, Мария Доброва, Кристина Кибовская, бутики Only italy и Eclat biju, бренды Armani Exchange и Anna Green, магазин детской одежды Карусель.

Ведущей вечера станет певица Анна Калашникова, она исполнит свои авторские композиции. Кроме того, выступит оперная певица Анна Скляр и скрипачка Наталья Попова.

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