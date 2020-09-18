В Симферопольском ресторане два российских дизайнера представят коллекции одежды

Два известных российских дизайнера Seyana и Katerina Malina представят свои коллекции одежды
В субботу, 19 сентября, мероприятия Крымской недели моды продолжатся в симферопольском ресторане «Взелень» в бизнес-центре «Фабрика». Два известных российских дизайнера Seyana и Katerina Malina представят свои коллекции одежды.
Сбор гостей начнется в 20.00, а в 22.00 на сцене ресторана выступит cover band «Южные Ночи».
Заказ столиков доступен по телефону 8 (978) 522-32-32, вход по пригласительным.
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