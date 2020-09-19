Погода в Крыму на 19 сентября: без существенных осадков и тепло до +24

На полуострове штормовое предупреждение.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
19 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, на большей части территории ожидается и чрезвычайная пожарная опасность.
- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 20…22°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер северный до 11 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 20 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.
В Керчи переменная облачность. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха днем 19…21°.
Температура воды в Черном море не опускается ниже + 22°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50