Погода в Крыму на 19 сентября: без существенных осадков и тепло до +24

На полуострове штормовое предупреждение. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, на большей части территории ожидается и чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 20…22°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер северный до 11 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 20 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

В Керчи переменная облачность. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха днем 19…21°.

Температура воды в Черном море не опускается ниже + 22°.

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