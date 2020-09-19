В Крыму подорвали 22 тонны боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Фугасные снаряды весят от 100 кг до 2 тонн. Фото: главк МЧС в РК

В окрестностях Керчи на Багеровском полигоне саперы МЧС уничтожили 129 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Их нашли специалисты центра «Лидер» при разминировании территории крепости «Керчь», где работы идут с 16 июля.

- За прошедшую неделю на территории крепости саперами центра «Лидер» МЧС России были обнаружены 129 взрывоопасных предметов общим весом 22310 кг, которые идентифицированы как фугасные авиационные бомбы, каждая весом от 100 кг до 2 тонн, - уточнили в главке МЧС.

Все находки на спецавтомобилях вывезли на полигон и уничтожили. За неделю это второй случай обнаружения такого количества боеприпасов. Всего за три месяца саперы обезвредили 5437 боеприпасов, найденных на территории крепости «Керчь», из них 808 авиабомб.

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