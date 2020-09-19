В Крыму 77 новых случаев коронавируса

За сутки в Крыму +77 случаев коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

За истекшие сутки в Крыму зарегистрировано 77 случаев коронавирусной инфекции.

- 55 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 16 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 – при скрининге здорового населения, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Всего с начала периода наблюдений в республике зарегистрировано 3650 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 94 - завозные из-за границы, 124 — приезжие из субъектов РФ и контактные с ними, 2788 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, 644 – при обследовании здоровых лиц.

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