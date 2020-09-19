В Алуште вводят ограничения подачи воды

С 23 сентября Алушта начинает экономить воду Фото: Анна КИРИЕНКО

В Большой Алуште с 23 сентября переходят на режим экономии воды. В ночные часы в системе не будет давления.

- Это временная мера, но она поможет сэкономить и не допустить ситуации полного отсутствия воды, - написала на своей странице в соцсетях глава горадминистрации Галина Огнева. - Снижение давления – это экономия как минимум 10 тысяч кубометров в сутки, это гарантия того, что даже без осадков вода будет в кранах домов и квартир до апреля следующего года.

Запасов Изобильненского водохранилища без режима экономии хватит только до декабря. Поэтому руководство города просит не делать большие запасы воды на ночь, поскольку с 5 утра она будет идти в сетях под давлением.

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