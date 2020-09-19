Количество смертей от COVID-19 в Крыму увеличилось до 47

Официально от коронавируса в Крыму скончались 47 человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Количество смертей от COVID-19 в Крыму за сутки увеличилось до 47.скончался пациент одного из ковидных госпиталей республики, сообщили в Минздраве РК.

Остаются на лечении в стационарах 1160 пациент. Больных с COVID-19 принимают в 8-ми больницах: Евпаторийской и Ялтинской городских, Феодосийском медцентре, Симферопольской городской № 7 и Симферопольской клинической больнице, Симферопольской детской больнице и городском роддоме №2, Армянской городской больнице. Также больных с коронавирусом принимают в санатории «Прибой» Евпатории.

Всего с начала периода наблюдений в Крыму зарегистрировано 3650 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 77 за последние сутки. Выписаны с выздоровлением 2393 человека, из них 117 за последние сутки.

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