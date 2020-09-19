Прокуратура Крыма оставила судебного пристава без новенького Mercedes-Benz

За новенький Mercedes приставу придется заплатить дважды - продавцу и государству Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Крыма через суд взыскала с судебного пристава 5,9 миллионов рублей. Такую сумму государственный служащий уплатил за новенький Mercedes-Benz 4MATIC Coupe, но законность средств подтвердить не смог — семье пристава пришлось бы три года сидеть на хлебе и воде, чтобы купить иномарку.

Несоответствие между доходами и покупками пристава прокуроры обнаружили при проверке соблюдения антикоррупционного законодательства в управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым. Автомобиль Mercedes-Benz служащий приобрел в 2016 году, но законность доходов, за счет которых была совершена покупка, не подтвердил.

Прокуратура обратилась в суд, который постановил взыскать с теперь уже бывшего судебного пристава в доход государства 5,9 миллионов рублей.

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

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