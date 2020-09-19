В ковидный госпиталь Симферополя на подмогу прибыли медики Сибири

На подмогу в Кым прибыли 28 медиков Сибири

С сегодняшнего дня в Симферопольской клинической больнице №7, где развернут главный республиканский ковидный госпиталь, к работе приступил сводный отряд медиков Сибирского научно-клинического центра ФМБА. В составе сибирского «десанта» врачи-терапевты, инфекционисты, пульмонологи, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, а также медицинские сестры и анестезисты.

- Все они имеют большой опыт в лечении пациентов с коронавирусом и готовы приступить к работе в инфекционном госпитале без дополнительного обучения, - подчеркнул генеральный директор Сибирского научно-клинического центра ФМБА России Борис Баранкин.

Всего на помощь крымским медикам прибыли 28 человек. Кадровое усиление потребовалось в связи с ростом заболеваемости и оборудованием дополнительных мест для лечения пациентов с коронавирусом.

Сейчас на лечении в стационарах находитя 1160 пациентов. Больных с COVID-19 принимают в 8-ми больницах: Евпаторийской и Ялтинской городских, Феодосийском медцентре, Симферопольской городской № 7 и Симферопольской клинической больнице, Симферопольской детской больнице и городском роддоме №2, Армянской городской больнице.

Всего с начала периода наблюдений в Крыму зарегистрировано 3650 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 77 за последние сутки. Выписаны с выздоровлением 2393 человека.

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